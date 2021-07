Tokyo 2020 | allarme caldo Arciere russa sviene

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 luglio 2021) Oltre al Covid, c’è un altro avversario da tenere a bada ai Giochi olimpici. È iltorrido di, che ancor prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadiin programma stasera, ha già mietuto la sua prima vittima. L’arcieraSvetlana Gomboeva, atleta che gareggia come ‘indipendente’ e che oggi è svenuta dopo aver accusato un malore durante le gare eliminatorie del tiro con l’arco disputate allo Yumenoshima Ranking Field. Non appena ha perso i sensi, Gomboeva è stata soccorsa, con i medici di Italia e Stati Uniti tra i primi a prestare la loro opera con il ghiaccio per aiutare la...