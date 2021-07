Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo: Svetlana Gomboeva sviene a causa del caldo (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ calato il sipario, allo Yumenoshima Park Archery Field, sul ranking round del Tiro con l’arco femminile valido per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Mentre è in corso la prova maschile con Mauro Nespoli protagonista, l’Italia ha potuto sorridere grazie all’ottima prova individuale di Chiara Rebagliati, capace di siglare il record personale (658 punti) al debutto olimpico assoluto e di chiudere in decima piazza nella graduatoria generale comandata dal trio coreano capeggiato da San Kor An. Una gara che, a quanto pare, si è tenuta in condizioni climatiche molto difficili e di grande caldo. Vi sono state delle conseguenze ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ calato il sipario, allo Yumenoshima Park Archery Field, sul ranking round delconfemminile valido per i Giochi Olimpici di2021. Mentre è in corso la prova maschile con Mauro Nespoli protagonista, l’Italia ha potuto sorridere grazie all’ottima prova individuale di Chiara Rebagliati, capace di siglare il record personale (658 punti) al debutto olimpico assoluto e di chiudere in decima piazza nella graduatoria generale comandata dal trio coreano capeggiato da San Kor An. Una gara che, a quanto pare, si è tenuta in condizioni climatiche molto difficili e di grande. Vi sono state delle conseguenze ...

