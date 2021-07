Tiro con l’arco | Olimpiadi | Chiara Rebagliati 10ma nel ranking round L’Italia troverà la Corea del Sud

(Di venerdì 23 luglio 2021) Immediata prova di forza delladel Sud nelfemminile diconalledi Tokyo 2020. Le tre rappresentanti della nazione asiatica hanno monopolizzato i primi tre posti. Al comando San An con 680 punti, nuovo record olimpico; alle sue spalle le connazionali Minhee Jang (677) e Chaeyoung Kang (675). Molto bene anche il Messico, che ha piazzato Alejandra Valencia (674) in quarta piazza ed Aida Roman (665) in sesta, mentre la top5 è stata completata dall’americana Mackenzie Brown (668). Luci e ombre per. Sicuramente buona la ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - Eurosport_IT : È la notte del canottaggio e del tiro con l'arco: pronti a tifare azzurri??? ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 - sscnapoli : ? 20’ | GOOOOLLLL! Arriva il quarto gol con un tiro dal limite di Victorrr! @victorosimhen9 ?? #NapoliBassaAnaunia… - zazoomblog : Tokyo 2020 tiro con l’arco ranking round: Chiara Rebagliati è decima l’Italia chiude ottava - #Tokyo #l’arco… - sportface2016 : #TiroconArco, i risultati del ranking round: Chiara #Rebagliati la migliore delle azzurre, ma l'#Italia chiude otta… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con

Cosa mi aspetto dalle nostre prestazioni? Ognuno proverà a fare il massimo e io spero che l'Italia tornerà a casauna medaglia o comunqueun grande bagaglio di esperienza. Naturalmente mi ...Nell'arco l'Italia sarà rappresentata in campo femminile da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, mentre per quanto riguarda il settore maschile si presenterà sulla linea di...Un esordio dolce amaro per l’Italia. Nel giorno della cerimonia di apertura che darà il via ufficialmente alle Olimpiadi di Tokyo 2020, c’è spazio anche per le gare di tiro con l’arco: prima il rankin ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 (diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai) inizieranno ufficialmente venerdì 23 luglio alle 13 con la ...