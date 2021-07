Tim lancia il canale Eurosport 4K in esclusiva su TimVision (Di venerdì 23 luglio 2021) È disponibile da oggi su TimVision il nuovo canale Eurosport 4K per vivere al meglio le emozioni dei Giochi Olimpici Tokyo 2020. Il canale, disponibile alla posizione 410 del digitale Terrestre, sarà visibile ai clienti TimVision abilitati alla visione Eurosport e in qualità 4k per chi accede da TimVision Box e da Smart tv 4k. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) È disponibile da oggi suil nuovo4K per vivere al meglio le emozioni dei Giochi Olimpici Tokyo 2020. Il, disponibile alla posizione 410 del digitale Terrestre, sarà visibile ai clientiabilitati alla visionee in qualità 4k per chi accede daBox e da Smart tv 4k. L'articolo

