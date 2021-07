Ti ricordi… Quando in Serie A arrivavano le stelle degli Europei e spesso si rivelavano bidoni: da Zavarov a Milosevic, stelle e stalle (Di venerdì 23 luglio 2021) Ibra, Trezeguet, Modric, Nedved, ma anche Zavarov, Arshavin, Joao Mario, Milosevic: vetrina d’eccellenza o bottega delle illusioni gli Europei, da sempre. Da Quando il Verona individuò quello che tutt’ora auspica diventi sindaco della città: Preben Elkjaer Larsen, che nell’84 portò la Danimarca fino alle semifinali, convincendo la dirigenza dell’Hellas a sborsare 2 miliardi e mezzo di lire ai belgi del Lokeren per accaparrarselo: mica male, visto che coi suoi gol regalò uno scudetto storico agli scaligeri. Nel 1988 invece in vetrina ci finirono inevitabilmente l’Olanda e la Russia: degli Orange nel Milan ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Ibra, Trezeguet, Modric, Nedved, ma anche, Arshavin, Joao Mario,: vetrina d’eccellenza o bottega delle illusioni gli, da sempre. Dail Verona individuò quello che tutt’ora auspica diventi sindaco della città: Preben Elkjaer Larsen, che nell’84 portò la Danimarca fino alle semifinali, convincendo la dirigenza dell’Hellas a sborsare 2 miliardi e mezzo di lire ai belgi del Lokeren per accaparrarselo: mica male, visto che coi suoi gol regalò uno scudetto storico agli scaligeri. Nel 1988 invece in vetrina ci finirono inevitabilmente l’Olanda e la Russia:Orange nel Milan ...

