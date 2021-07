The Walking Dead: "Il film su Rick Grimes? Vogliono creare il miglior prodotto possibile" (Di sabato 24 luglio 2021) Il regista di The Walking Dead Greg Nicotero ribadisce che il film su Rick Grimes è in fase di sviluppo, e che il risultato varrà l'attesa. Per tutti coloro che si stessero chiedendo che fine ha fatto il film di The Walking Dead con Rick Grimes sappiate che non c'è da preoccuparsi: il progetto è ancora in piedi, e si stanno tutti impegnando per realizzarlo al meglio. Parola di Greg Nicotero. Il regista della serie AMC basata sui fumetti di Robert Kirkman ha fatto una chiacchierata con Comicbook prima di salire sul palco del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 luglio 2021) Il regista di TheGreg Nicotero ribadisce che ilsuè in fase di sviluppo, e che il risultato varrà l'attesa. Per tutti coloro che si stessero chiedendo che fine ha fatto ildi Theconsappiate che non c'è da preoccuparsi: il progetto è ancora in piedi, e si stanno tutti impegnando per realizzarlo al meglio. Parola di Greg Nicotero. Il regista della serie AMC basata sui fumetti di Robert Kirkman ha fatto una chiacchierata con Comicbook prima di salire sul palco del ...

