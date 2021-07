The Suicide Squad: Missione Suicida, King Shark in un'esilarante clip del film (Di venerdì 23 luglio 2021) Tra le nuovi clip del film The Suicide Squad: Missione Suicida ci sono dei momenti esilaranti con protagonisti King Shark e Harley Quinn. The Suicide Squad: Missione Suicida arriverà ad agosto nelle sale e due nuove clip anticipano due momenti molto divertenti con protagonisti King Shark e Harley Quinn. Il primo dei due video mostra infatti il personaggio, che nella versione originale ha la voce di Sylvester Stallone, provare a convincere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021) Tra le nuovidelTheci sono dei momenti esilaranti con protagonistie Harley Quinn. Thearriverà ad agosto nelle sale e due nuoveanticipano due momenti molto divertenti con protagonistie Harley Quinn. Il primo dei due video mostra infatti il personaggio, che nella versione originale ha la voce di Sylvester Stallone, provare a convincere ...

