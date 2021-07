The Bad Guy: Luigi Lo Cascio nella prima foto della serie Amazon (Di venerdì 23 luglio 2021) Luigi Lo Cascio nella prima foto della serie Amazon The Bad Guy, interpretata anche da Claudia Pandolfi, attualmente in lavorazione. Amazon Prime Video ha annunciato oggi l'inizio delle riprese e i nomi degli interpreti principali di The Bad Guy, la nuova serie di finzione italiana Amazon Original, prodotta da Indigo Film, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022. A vestire i panni del protagonista della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021)LoThe Bad Guy, interpretata anche da Claudia Pandolfi, attualmente in lavorazione.Prime Video ha annunciato oggi l'inizio delle riprese e i nomi degli interpreti principali di The Bad Guy, la nuovadi finzione italianaOriginal, prodotta da Indigo Film, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2022. A vestire i panni del protagonista...

In occasione dell'inizio delle riprese, Amazon ha svelato i primi nomi degli attori che reciteranno in The Bad Guy, serie originale italiana disponibile in streaming nel 2022 su Prime Video. A vestire i panni del protagonista, il pubblico ministero Nino Scotellaro, sarà Luigi Lo Cascio (Il traditore).

