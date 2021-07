Tensione alle stelle tra Pakistan e Afghanistan (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Afghanistan ha richiamato il suo ambasciatore Najibullah Alikhel e altri diplomatici a Islamabad, per quelle che ritiene “minacce alla loro sicurezza”, dopo il breve rapimento della figlia del capo missione, Silsila Alikhil, sequestrata e “torturata” per alcune ore, venerdì scorso, nella capitale Pakistana. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri afghano, senza fornire molti dettagli sull’incidente. I diplomatici afghani non faranno ritorno in Pakistan “finché tutte le minacce alla loro sicurezza non saranno rimosse”, ha fatto sapere Kabul, chiedendo l’arresto e il processo dei rapitori. Le autorità afghane avevano già convocato ieri ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) L’ha richiamato il suo ambasciatore Najibullah Alikhel e altri diplomatici a Islamabad, per quelle che ritiene “minacce alla loro sicurezza”, dopo il breve rapimento della figlia del capo missione, Silsila Alikhil, sequestrata e “torturata” per alcune ore, venerdì scorso, nella capitalea. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri afghano, senza fornire molti dettagli sull’incidente. I diplomatici afghani non faranno ritorno in“finché tutte le minacce alla loro sicurezza non saranno rimosse”, ha fatto sapere Kabul, chiedendo l’arresto e il processo dei rapitori. Le autorità afghane avevano già convocato ieri ...

