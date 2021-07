Tennis, si parte stanotte: Djokovic per l'oro, ecco il programma degli italiani in gara (Di venerdì 23 luglio 2021) All'alba italiana di sabato (le quattro) prenderà il via il torneo di Tennis, forse mai così atteso all'Olimpiade, perché nobilitato dal tentativo di Novak Djokovic di aggiungere un'altra perla ai tre ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 luglio 2021) All'alba italiana di sabato (le quattro) prenderà il via il torneo di, forse mai così atteso all'Olimpiade, perché nobilitato dal tentativo di Novakdi aggiungere un'altra perla ai tre ...

Advertising

Djnc78 : #Olimpiadi #tennis Non posso che pensare all'ultimo torneo olimpico, vinto sì da #murray ma che consegnò a noi app… - AlexCrisetti : Spetta al Tennis per la prima volta l'ultima tedofora dei #giochiolimpici. Naomi Osaka incendia il braciere col fu… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Tennis, si parte stanotte: #Djokovic per l'oro, ecco il programma degli italiani in gara - Gazzetta_it : Tennis, si parte stanotte: #Djokovic per l'oro, ecco il programma degli italiani in gara - MauroRi79279191 : @CarcarloMarr Oggi mi succederà la stessa cosa a tennis. Con me nella parte dello stoppato. -