Tennis, Olimpiadi Tokyo: Fognini, Sonego, Musetti ed Errani al via nella prima giornata. Debutta anche Novak Djokovic (Di venerdì 23 luglio 2021) Primo giorno di Olimpiadi anche per il Tennis, quello che domani andrà in scena a Tokyo. All’Ariake Tennis Park comincia il torneo olimpico, tornato nel programma a cinque cerchi dal 1988 e da allora mai più uscito. Dei sei italiani al via, quattro Debuttano oggi: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Sara Errani. Saranno proprio questi ultimi due a mettere piede per primi in campo. Per la numero 2 d’Italia nella Race WTA è la quarta partecipazione ai Giochi Olimpici, ma c’è ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Primo giorno diper il, quello che domani andrà in scena a. All’AriakePark comincia il torneo olimpico, tornato nel programma a cinque cerchi dal 1988 e da allora mai più uscito. Dei sei italiani al via, quattrono oggi: Fabio, Lorenzo, Lorenzoe Sara. Saranno proprio questi ultimi due a mettere piede per primi in campo. Per la numero 2 d’ItaliaRace WTA è la quarta partecipazione ai Giochi Olimpici, ma c’è ...

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - TennisWorldit : Todd Woodbridge: “Ecco quale sarà la finale femminile delle Olimpiadi” - Gazzetta_it : #Tokyo2020, tutte le gare di oggi: ciclismo, scherma tennis e ginnastica -