Tennis, Novak Djokovic si ritira dal torneo di Toronto (Di sabato 24 luglio 2021) Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Toronto. Il numero uno al mondo, che nei prossimi giorni andrà a caccia dell’oro olimpico a Tokyo 2020, si è ritirato dal torneo in terra canadese. Lo annunciano gli organizzatori del torneo, tramite le parole del portavoce Karl Hale: “Sarebbe stato fantastico dare il benvenuto a Novak. Tuttavia, dopo una grande corsa verso il suo 20 titolo del Grande Slam da record a Wimbledon, e la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, comprendiamo la sua decisione. Auguriamo il meglio per il resto della stagione“. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021)non parteciperà al Masters 1000 di. Il numero uno al mondo, che nei prossimi giorni andrà a caccia dell’oro olimpico a Tokyo 2020, si èto dalin terra canadese. Lo annunciano gli organizzatori del, tramite le parole del portavoce Karl Hale: “Sarebbe stato fantastico dare il benvenuto a. Tuttavia, dopo una grande corsa verso il suo 20 titolo del Grande Slam da record a Wimbledon, e la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, comprendiamo la sua decisione. Auguriamo il meglio per il resto della stagione“. Il ...

