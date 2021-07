Tennis, ATP Umago 2021: semifinale spagnola tra Alcaraz e Ramos. Gasquet sfida Altmaier (Di venerdì 23 luglio 2021) Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di Umago (Croazia, terra rossa). Si è interrotto ai quarti di finale il cammino di Stefano Travaglia, che è stato nettamente sconfitto dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. La testa di serie numero uno si è imposta in due set per 6-2 6-1 in un’ora e otto minuti di gioco. Sarà una semifinale tutta spagnola nella parte alta. Il prossimo avversario di Ramos sarà infatti il giovane connazionale Carlos Alcaraz, che ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-1. Grazie a questo successo il 18enne di El Palmar ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di(Croazia, terra rossa). Si è interrotto ai quarti di finale il cammino di Stefano Travaglia, che è stato nettamente sconfitto dallo spagnolo Albert-Vinolas. La testa di serie numero uno si è imposta in due set per 6-2 6-1 in un’ora e otto minuti di gioco. Sarà unatuttanella parte alta. Il prossimo avversario disarà infatti il giovane connazionale Carlos, che ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-1. Grazie a questo successo il 18enne di El Palmar ...

