Temptation Island | Floriana e Federico dopo il falò | parla la tentatrice Vincenza

Advertising

CronacaSocial : Temptation Island: Floriana attacca duramente il suo fidanzato Federico: 'Taci fai sch..'. Interviene Filippo Bisci… - perchenonapoli : @limitless271828 coppia più bella di temptation island so far - GossipItalia3 : Temptation Island, Gemma Galgani e i consigli a Floriana: la dama commenta il falò di confronto con Federico… - Novella_2000 : Floriana rompe il silenzio dopo il falò di confronto a #TemptationIsland: le prime parole - GiuseppeporroIt : Temptation Island, Floriana Angelica rivela le tre cose dette da Federico che l’hanno ferita maggiormente… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Per le coppie di '' il viaggio nei sentimenti sta per giungere al termine. Lunedì 26 e martedì 27 luglio, in prima serata su Canale 5, scopriremo il destino degli amori ancora in bilico. Floriana ha ...L'amore della coppia è anche divenuto televisivo grazie all'esperienza aVip. Dopo quell'avventura la promessa di fare il grande passo; promessa che adesso può finalmente essere ...Dopo Temptation Island la tentatrice Vincenza fa delle confessioni su Federico e Floriana rivela un interesse: cosa è successo dopo il falò?Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso annunciano una clamorosa novità: "Siamo liberi di sposarci" Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono ...