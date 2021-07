(Di venerdì 23 luglio 2021) La storia d’amore traha avuto un epilogo che non tutti si aspettavano: dopo aver chiesto per ben due volte il falò di confronto anticipato, quandosi è trovata di fronte il fidanzatonon ha voluto saperne di credere alla sue parole e alla dichiarazione d’amore ricevuta e ha deciso di lasciare il villaggio dida sola. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine,ha spiegato che da diverso tempo le mancavano da parte del fidanzato quei gesti e quelle ...

Advertising

IsaeChia : #TemptationIsland 9, Floriana Angelica rivela quali sono state le 3 cose dette da Federico Rasa che più l’hanno fer… - GossipItalia3 : Temptation Island, due fidanzati beccati a Roma in una serata “da single” prima della fine del reality… - Esse02736592 : @ilrisolutoreIT Da una che segue Temptation Island cosa potevi aspettarti? - MissPanix14 : @GallinariSimona Bravo(cit.) , aspetta, nel mentre guardati una puntata di Temptation Island ???????????????? - dailynews_24 : Temptation Island, Tommaso e Alessandro beccati con delle ragazze: la segnalazione -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

... relativamente alla messa in onda del terzo appuntamento di Battiti Live , ha lo scopo di evitare la sovrapposizione con la finale dell'edizione 2021 di, lo show dei sentimenti ...POCHI GIORNI DI RELAX, MA SENZA "STACCARE" MAI DAL LAVORO, TRA IL MONTAGGIO DI "" E LE SCALETTE DI "TÚ SÍ QUE VALES" . Questo quanto si legge proprio su Instagram e nello specifico s ...Temptation Island 9, Floriana Angelica rivela quali sono state le 3 cose dette da Federico Rasa che più l’hanno ferita.Federico parla del rapporto con Vincenza in cui non ci sarebbe stata attrazione fisica ed è dispiaciuto per gli epiteti di Floriana nei suoi confronti ...