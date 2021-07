‘Telesia for Peoples’: domani talk show su cultura e camorra, tra gli ospiti Lele Mora (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “La cultura può sconfiggere la camorra?” è il titolo del talk show in programma per domani sera nell’ambito della seconda giornata del “Telesia for Peoples”, l’evento promosso per l’ottavo anno consecutivo dall’Associazione italoamericana no profit “Icosit” che si svolge nel parco delle Terme di Telese (Benevento). Al talk interverranno il manager Lele Mora, il prof. Antonio Maria La Scala (avvocato e docente all’Università di Bari nonché presidente dell’Associazione “Gens Nova”), la dottoressa Maria Dari (Presidente ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Lapuò sconfiggere la?” è il titolo delin programma persera nell’ambito della seconda giornata del “Telesia for Peoples”, l’evento promosso per l’ottavo anno consecutivo dall’Associazione italoamericana no profit “Icosit” che si svolge nel parco delle Terme di Telese (Benevento). Alinterverranno il manager, il prof. Antonio Maria La Scala (avvocato e docente all’Università di Bari nonché presidente dell’Associazione “Gens Nova”), la dottoressa Maria Dari (Presidente ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Telesia for Peoples': domani talk show su cultura e camorra, tra gli ospiti Lele Mora **… - anteprima24 : ** 'Telesia for Peoples', domani al via l'VIII Edizione ** - ilvaglio1 : 'Telesia for Peoples', la città pronta ad accogliere ospiti e visitatori #telesiaforpeoples #giovannicaporaso… - ottopagine : Telesia for Peoples, città pronta ad accogliere ospiti e visitatori #TeleseTerme - zazoomblog : Telesia for Peoples città pronta ad accogliere ospiti e visitatori - #Telesia #Peoples #città #pronta -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Telesia for Bending Spoons apre il capitale a H14, Nuo e Tip: «Continueremo a crescere dall'Italia» Corriere della Sera