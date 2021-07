Ted Lasso 2, intervista a Toheeb Jimoh e Cristo Ferna?ndez (Di venerdì 23 luglio 2021) intervista a Toheeb Jimoh e Cristo Ferna?ndez, gli interpreti di Sam e Danny nella seconda stagione di Ted Lasso dal 23 luglio su Apple TV+. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 23 luglio 2021)Ferna?ndez, gli interpreti di Sam e Danny nella seconda stagione di Teddal 23 luglio su Apple TV+. Tvserial.it.

Advertising

nastysciura : asp in ted lasso ho colto una citazione a Hamilton o me la sono sognata - hovxlwt : louis guardati ted lasso perchè è bellissimo - martamonpi : TED LASSO TIME *se pone una camiseta del Richmond* - hovxlwt : grazie twitter per avermi convinta a guardare ted lasso - KhalGuerreiro : @anarlguerra ted lasso é super fun e wholesome. adorei -