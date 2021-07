Sviluppo Campania chiude il bilancio in attivo

(Di venerdì 23 luglio 2021) Dalla Regione40 milioni di nuovi investimenti con “SFIN”. Al varo la seconda emissione di minibond per circa 150 milioni. Per il secondo anno consecutivo,in positivo ilcon un reddito ante imposte di circa 274 mila euro e un utile netto di circa 120 mila euro, con un significativo

Advertising

troianosalvo : RT @terraccianoFim: @FIMCislStampa @michelezanocco Giusto Zanocco che chiede capire quale assetto per il futuro? Mi auguro che sia di svil… - terraccianoFim : @FIMCislStampa @michelezanocco Giusto Zanocco che chiede capire quale assetto per il futuro? Mi auguro che sia di… - desk_ucr : #BandiEuropei #HorizonEU: 24 nuovi bandi a favore di UNO SVILUPPO ETICO E CENTRATO SULL’UOMO delle TECNOLOGIE DIGIT… - LatinaBiz : Porto di Ventotene E' un'isola strategica quella di Ventotene, situata al largo della costa tra Campania e Lazio e… -

Ultime Notizie dalla rete : Sviluppo Campania

Il Denaro

'Siamo partiti nel 2000 con un progetto d'inserimento lavorativo finanziato dalla Regione, ... La fattoria è nata con questo obiettivo: creare condizioni diper poter praticare ...'Lavorerò a tavoli di concertazione con la Regionee il governo - annuncia Clemente - per ... Dobbiamo favorire una vera transizione energetica contrastando la permanenza o lodegli ...Ad Ischia, il forum ‘Export e made in Italy: Internazionalizzazione come strumento per lo sviluppo delle imprese. Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità per il rilancio del Sud’ promosso dall’O ...Stampa È stato presentato stamattina a Palazzo di Città, dal Sindaco e dal progettista arch. Emilio Maiorino, che ha spiegato anche la filosofia dell’intervento, il nuovo Parco Diecimare, per un impor ...