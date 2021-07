Surf | Frederico Morais positivo al Covid-19 e fuori dalle Olimpiadi Angelo Bonomelli prima riserva | pronto a prenderne il posto

(Di venerdì 23 luglio 2021) Potrebbe esserci un ulteriore rappresentante dell’Italia alledi Tokyo 2020. Il tutto a causa della positività al-19 del portoghese, che è così costretto a rinunciare alla rassegna a cinque cerchi. Classe ’92,era l’unico rappresentante del suo Paese in gara nella competizione maschile. Comedai Worlding Games 2019, infatti, c’è, che porterebbe così a due il numero deiisti italiani in gara in Giappone, visto che è già presente ...

