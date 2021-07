Sull’obbligo vaccinale nelle scuole l' ago della bilancia è il M5s

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il commissario Francesco Paolo Figliuolo, ha inoltrato mercoledì nuove disposizioni per la prosecuzionecampagnaalle regioni in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico affinché “provvedano a porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni”. Ma c’è di più. Nel documento, ribadendo la necessità di conseguire “la massima coperturadel personale scolastico”, si chiede alle regioni di quantificare e comunicare le mancate adesioni entro il prossimo 20 agosto. La procedura e la tempistica sembrano avere un obiettivo ben ...