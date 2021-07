Sulla giustizia il M5S non esclude lo strappo. Dadone: “Dimissioni dei ministri se non ci saranno miglioramenti è da valutare con Conte” (Di venerdì 23 luglio 2021) L’ipotesi di Dimissioni dei ministri M5s dal governo Draghi, se non ci saranno “miglioramenti” alla riforma della giustizia, “è una cosa da valutare insieme a Giuseppe Conte”. È quanto ha detto ad Agorà Estate il ministro alle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone. “Se è a rischio l’appoggio dei Cinque Stella al governo? – ha aggiunto l’esponente M5S -. Dipende quale sarà l’apertura sulle modifiche tecniche. L’obiettivo di tutti non è certo garantire le impunità in certi casi, ma velocizzare i processi. La tematica della prescrizione così come impostata non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 luglio 2021) L’ipotesi dideiM5s dal governo Draghi, se non ci” alla riforma della, “è una cosa dainsieme a Giuseppe”. È quanto ha detto ad Agorà Estate il ministro alle Politiche Giovanili, Fabiana. “Se è a rischio l’appoggio dei Cinque Stella al governo? – ha aggiunto l’esponente M5S -. Dipende quale sarà l’apertura sulle modifiche tecniche. L’obiettivo di tutti non è certo garantire le impunità in certi casi, ma velocizzare i processi. La tematica della prescrizione così come impostata non ...

Advertising

NicolaMorra63 : #Cartabia ha chiesto di porre la questione di fiducia sulla riforma della giustizia da lei proposta. CVD. Come Vole… - davidefaraone : Spero che Letta quando discute con Conte di accordi elettorali per suppletive ed amministrative sappia tenere al ri… - FrancescoBerti_ : La apposizione della fiducia sulla riforma della giustizia, senza neanche un vaglio delle inammissibilità da parte… - Canto_Quinto : RT @GarauSilvana: La fiducia sulla giustizia alla #Cartabia e' uno scherzo? Cosa pensa di fare in proposito il #M5S ? - ANTEO17 : RT @fattoquotidiano: SMETTETE DI MENTIRE Pochi si sono addentrati negli aspetti tecnici della riforma Cartabia e chi lo ha fatto ha spesso… -