Sul Green pass Meloni attacca il premier: 'Parole di terrore, non di libertà'. Salvini vaccinato (Di venerdì 23 luglio 2021) Durissima la leader di Fratelli d'Italia su Facebook: 'Chi critica non è no va. Il Green pass è un subdolo obbligo a vaccinarsi'. Intanto il segretario leghista sorprende tutti vaccinandosi a Milano Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 luglio 2021) Durissima la leader di Fratelli d'Italia su Facebook: 'Chi critica non è no va. Ilè un subdolo obbligo a vaccinarsi'. Intanto il segretario leghista sorprende tutti vaccinandosi a Milano

Ultime Notizie dalla rete : Sul Green Vaccini, parte l'"effetto Draghi". Figliuolo: "Oggi incremento di prenotazioni fino al 200%. In Friuli oltre 6.000 in un giorno" ... dove ieri circa 49 mila cittadini si sono prenotati per la vaccinazione sul portale di Poste ... da lunedì 19 luglio - quindi da quando si è fatta largo l'ipotesi del Green pass - sono stabilmente ...

G20, Cingolani "Su clima ed energia passi avanti importanti" ... trovando l'accordo su 58 di questi, tra cui quello sulle smart cities, sugli investimenti green compatibili con gli accordi di Parigi, sul monitoraggio ambientale, sugli strumenti di finanza green, ...

Cosa ha deciso il governo sul Green Pass Il Post Green pass obbligatorio, boom prenotazione vaccini “Oggi abbiamo registrato un boom di prenotazioni che va da +15% a +200%, variamente distribuito su tutte le regioni. In Friuli Venezia Giulia +6000 in un solo giorno, il dato è molto confortante”. Cos ...

Covid, Figliuolo: "Boom prenotazioni vaccini, da +15% a +200%" Il Green Pass mette il turbo alle prenotazioni dei vaccini. "O ggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15 ...

