Stralcio cartelle 2021 fino a 5mila euro, arriva il decreto: per chi, quali debiti, quando (Di venerdì 23 luglio 2021) L’atteso Stralcio cartelle 2021 prende finalmente il via dopo la firma del decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che va a dettare le tempistiche per il condono fiscale previsto dal decreto Sostegni. La cancellazione delle cartelle fiscali riguarderà i vecchi ruoli fino a 5 mila euro riguardanti il periodo 2000-2010, ma solo per i soggetti con reddito fino a 30 mila euro. Si tratta di multe, imposte tributarie e tutte le notifiche di pagamento lasciate riposare nei cassetti delle famiglie ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 luglio 2021) L’attesoprende finalmente il via dopo la firma delattuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che va a dettare le tempistiche per il condono fiscale previsto dalSostegni. La cancellazione dellefiscali riguarderà i vecchi ruolia 5 milariguardanti il periodo 2000-2010, ma solo per i soggetti con redditoa 30 mila. Si tratta di multe, imposte tributarie e tutte le notifiche di pagamento lasciate riposare nei cassetti delle famiglie ...

