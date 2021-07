Storia di Fanny Koen | la prima atleta ad aver vinto quattro ori nella stessa Olimpiade

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Agosto 1942, spiaggia di Kennemer, Olanda. Difficile correre sulla sabbia. Bisogna seguire la linea dove l’onda arrivadi ritirarsi. Sabbia appena umida, non troppo bagnata. Dove il fondo è elastico, la caviglia si muove e asseconda il movimento del piede. Tallone, pianta, punta, movimento rotondo.corre e ha il mare al suo fianco. Il Mare del nord, grigio ferro. C’è un segno per terra ele corre incontro: trenta, venti, dieci metri.arriva col petto in avanti, come a tagliare un’invisibile filo. Passa il segno, si scompone, cade. I capelli si riempiono di sabbia. Quando se li scosta e alza la ...