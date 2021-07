Stop alle riprese di Westworld 4: dopo Bridgerton e House of the Dragon, nuovi casi Covid sul set (Di venerdì 23 luglio 2021) Westworld 4 è solo l’ultima serie colpita dalla pandemia. HBO ha sospeso la produzione della quarta stagione della serie tv a seguito di un contagio positivo al Covid. Lo studio Warner Bros. fa sapere che un membro della produzione è risultato positivo al test e, come da protocollo, sarà quindi posto in isolamento. Le riprese di Westworld 4, invece, si fermeranno per due giorni la prossima settimana, nella speranza di ripartire al più presto. L’aumento dei casi negli Stati Uniti sta preoccupando l’industria dello spettacolo. L’altra serie tv ad essersi fermata è American Horror Story, che ha ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021)4 è solo l’ultima serie colpita dalla pandemia. HBO ha sospeso la produzione della quarta stagione della serie tv a seguito di un contagio positivo al. Lo studio Warner Bros. fa sapere che un membro della produzione è risultato positivo al test e, come da protocollo, sarà quindi posto in isolamento. Ledi4, invece, si fermeranno per due giorni la prossima settimana, nella speranza di ripartire al più presto. L’aumento deinegli Stati Uniti sta preoccupando l’industria dello spettacolo. L’altra serie tv ad essersi fermata è American Horror Story, che ha ...

Advertising

dariofrance : Grazie al decreto sullo stop alle #GrandiNavi è stata scongiurata l’iscrizione #Venezia nella black list @UNESCO. A… - borghi_claudio : Con 50 mila casi al giorno... noi siamo a 3mila Covid, scatta il Freedom Day in Inghilterra: stop alle restrizioni - fattoquotidiano : Covid, alle Baleari tornano le restrizioni. Stop agli incontri tra l’una e le 6 del mattino mascherina raccomandata… - speeder62 : RT @Facciamo_ECO: La #Groenlandia, uno dei luoghi più ricchi di risorse del l#pianeta, ha detto #Stop alle #trivellazioni. Il #governo ha d… - infoitinterno : Green pass dai 12 anni per le palestre, cinema e ristoranti (al chiuso). Stop alle discoteche. Nuovi criteri per i… -