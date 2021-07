Stellantis - Da 29 banche una nuova linea di credito da 12 miliardi di euro (Di venerdì 23 luglio 2021) Il gruppo Stellantis ha firmato una nuova linea di credito sindacata da 12 miliardi di euro con un gruppo di 29 banche. Il prestito, di natura rotativa (o revolving in gergo tecnico anglosassone), sostituisce precedenti finanziamenti di simili caratteristiche contratti prima della fusione dalla francese PSA per un totale di 3 miliardi di euro e dalla Fiat Chrysler per 6,25 miliardi. nuova liquidità. L'operazione consente al costruttore euro-americano di aumentare la propria liquidità e di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 luglio 2021) Il gruppoha firmato unadisindacata da 12dicon un gruppo di 29. Il prestito, di natura rotativa (o revolving in gergo tecnico anglosassone), sostituisce precedenti finanziamenti di simili caratteristiche contratti prima della fusione dalla francese PSA per un totale di 3die dalla Fiat Chrysler per 6,25liquidità. L'operazione consente al costruttore-americano di aumentare la propria liquidità e di ...

