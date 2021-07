Stefano De Martino si confessa: perché ha detto addio al ballo (Di venerdì 23 luglio 2021) Lo ricordiamo, ancora giovanissimo, impegnato nelle difficili sfide della nona edizione di Amici: all’epoca, Stefano De Martino aveva conquistato il pubblico con il suo talento nel ballo. E sebbene quell’anno il talent fosse stato vinto da Emma Marrone, lui si era classificato primo nella categoria dei ballerini. Ma da molto tempo ha intrapreso una strada diversa, e oggi ne svela i motivi. Stefano De Martino è un bravo conduttore, molto amato dai telespettatori per la sua solarità e per l’innata simpatia che sa portare davanti alle telecamere. Il successo di Stasera tutto è possibile è in gran parte merito ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 luglio 2021) Lo ricordiamo, ancora giovanissimo, impegnato nelle difficili sfide della nona edizione di Amici: all’epoca,Deaveva conquistato il pubblico con il suo talento nel. E sebbene quell’anno il talent fosse stato vinto da Emma Marrone, lui si era classificato primo nella categoria dei ballerini. Ma da molto tempo ha intrapreso una strada diversa, e oggi ne svela i motivi.Deè un bravo conduttore, molto amato dai telespettatori per la sua solarità e per l’innata simpatia che sa portare davanti alle telecamere. Il successo di Stasera tutto è possibile è in gran parte merito ...

