Stefano De Martino e la sua carriera | «Conosco il segreto di Maria De Filippi | l’ho rubato e faccio come lei»

Da Amici come ballerino a conduttore tv, ecco il segreto di Stefano De Martino raccontato in un'intervista a Il Mattino Il suo trampolino di lancio è stata la scuola di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella scuola Stefano si è presentato nella categoria ballerini. La sua carriera ha avuto inizio lì dove pure ha conosciuto la sua ormai ex moglie Belen Rodriguez. Ed è proprio ad Amici, che Stefano ha potuto conoscere Maria De Filippi, oggi sua musa ispiratrice.

