Startlist ciclismo Olimpiadi Tokyo | tutti i dorsali Italia dal 24 al 28 | van Avermaet col numero 1 Pogacar e van Aert favoriti

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ledi2021 entreranno nel vivo sabato 24 luglio, quando si assegneranno le prime medaglie. Tra i primi eventi in programma figura la prova in linea maschile disu strada, che andrà in scena lungo un percorso di 234 km che propone quasi 5000 metri di dislivello. Il via è previsto per le ore 04.00, l’arrivo attorno alle ore 10.00-10.30ne (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi). Si preannuncia una gara estremamente dura e molto spettacolare, con due grandissimidella vigilia: lo sloveno Tadej, reduce dal trionfo al Tour de France, e ...