Stanotte Italia-Canada alle Olimpiadi, Chicco Blengini: "Non siamo favoriti? Non è determinante. Sentiamo la responsabilità" (Di venerdì 23 luglio 2021) Giornata di vigilia per l'Italia, che Stanotte (ore 02.00 Italiane, le 09.00 locali), farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley maschile affronterà il Canada nel match che aprirà il torneo di pallavolo. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, ma non possono permettersi di sottovalutare un avversario particolarmente ostico e impegnativo. Ci sono quattri precedenti ai Giochi, con un bilancio di tre successi (2 a Los Angeles 1984, 1 a Barcellona 1992) e una sconfitta (Rio 2016) per l'Italia. Ivan Zaytsev e compagni si presentano ...

