Sta per nascere un mercato unico europeo del crowdfunding (Di venerdì 23 luglio 2021) Equity crowdfunding (Getty Images)Il 10 novembre 2021 sarà il giorno in cui nascerà ufficialmente il mercato unico europeo del crowdfunding. Una data storica per un settore ancora molto frammentato dalle tante normative nazionali, ma che è ormai maturo per una nuova fase, all’insegna di regole comunitarie armonizzate e crescita internazionale. Ma anche se novembre è ormai a un passo, il vero day one del regolamento europeo 2020/1503 sui crowdfunding service providers – approvato in via definitiva a ottobre 2020 – sarà il 10 novembre 2022. Questo perché la norma prevede ... Leggi su wired (Di venerdì 23 luglio 2021) Equity(Getty Images)Il 10 novembre 2021 sarà il giorno in cui nascerà ufficialmente ildel. Una data storica per un settore ancora molto frammentato dalle tante normative nazionali, ma che è ormai maturo per una nuova fase, all’insegna di regole comunitarie armonizzate e crescita internazionale. Ma anche se novembre è ormai a un passo, il vero day one del regolamento2020/1503 suiservice providers – approvato in via definitiva a ottobre 2020 – sarà il 10 novembre 2022. Questo perché la norma prevede ...

Advertising

SeaWatchItaly : In questo momento una barca è in grave difficoltà al largo della Libia. Alcune persone sono cadute in mare.… - GiovanniToti : La scienza ci sta dando risposte chiare su come prevenire il Covid, cioè con il vaccino. Inventare fandonie per spa… - raffaellapaita : Piena solidarietà a @GiovanniToti per la valanga di insulti e minacce che sta ricevendo dai No Vax. Un tale clima… - dado75x : @flayawa Questo virus sta facendo venir fuori il peggio dalle persone il governo non si rende conto del fatto che l… - HornbeamJoe : L’Italia sta morendo per un malore improvviso. -