"Sport in Sicurezza", via al progetto per la tutela dell'atleta: il 26 luglio la presentazione (Di venerdì 23 luglio 2021) "Sport IN Sicurezza" è un progetto finalizzato a esercitare solo in Sicurezza un'attività essenziale, primaria e necessaria della vita di ciascuna persona, in specie se nell'età dello sviluppo, lo Sport, facendola assurgere a strumento educativo e formativo sia sotto il profilo personale che sociale, da realizzare, tuttavia, in piena Sicurezza. Lo Sport, nelle sue molteplici discipline, non è mai un'attività fine a sé stessa ma ha delle evidentissime implicazioni, peraltro di grande incidenza, sul complessivo benessere psico-fisico della persona, benessere al quale ...

