Spinazzola brucia le tappe | «A novembre sarò a disposizione | nella mia testa solo quella data»

(Di venerdì 23 luglio 2021) Leonardosorprende tutti dopo l’infortunio e annuncia di voler tornare in campo aLeonardonon intende restare fuori a lungo, dopo l’operazione al tendine d’Achille, e in una intervista a Il Romanista annuncia di voler tornare a. RIETRO A– «Intendo dire che adel mister per ricominciare a giocare.miac’èquesta. Altri ci sono riusciti, ci proverò anche io. So benissimo che c’è chi parla di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola brucia

Calcio News 24

qualche cassonetto e i momenti di tensione sono diversi perché in qualche caso la felicità è ...piange in campo con le stampelle: c'è anche lui nella festa dell'Italia Attimi di ...Italia: (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini,; Barella, Jorginho, ... Ma c'è un altro precedente, proprio nei quarti, che. Nella primavera del 1972 , l'Italia sfidò ...Leonardo Spinazzola sorprende tutti dopo l’infortunio e annuncia di voler tornare in campo a novembre Leonardo Spinazzola non intende restare fuori a lungo, dopo l’operazione al tendine d’Achille, e i ...Calciomercato Roma, tutto fatto per Vina: ecco le cifre dell'affare che porterà a Trigoria l'esterno del Palmeiras. Annuncio a breve ...