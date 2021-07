"Spero possano salvarsi tutti". Caterina Balivo, il dramma mentre è in vacanza (Di venerdì 23 luglio 2021) Un duro colpo per tutti. Anche per Caterina Balivo, che si trova in vacanza a Capri ed è rimasta senza parole dopo la notizia dell'incidente di un minibus, uscito di strada precipitando per una decina di metti. Nell'incidente, avvenuto nella zona di Marina Grande, è morto il conducente che aveva 33 anni. Secondo le prime ipotesi a causare l'incidente potrebbe essere stato un malore che ha colpito l'autista. “Siamo tutti molto addolorati qui a Capri, un abbraccio forte al figlio e alla compagna in dolce attesa di Emanuele che non c'è più”, dice la Balivo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Un duro colpo per. Anche per, che si trova ina Capri ed è rimasta senza parole dopo la notizia dell'incidente di un minibus, uscito di strada precipitando per una decina di metti. Nell'incidente, avvenuto nella zona di Marina Grande, è morto il conducente che aveva 33 anni. Secondo le prime ipotesi a causare l'incidente potrebbe essere stato un malore che ha colpito l'autista. “Siamomolto addolorati qui a Capri, un abbraccio forte al figlio e alla compagna in dolce attesa di Emanuele che non c'è più”, dice la. ...

Advertising

DavideOberta : RT @FmMosca: #Draghi ha parlato per colpire i giovani. Spero e credo che possano ripensarci ed esentare i < 20 anni. #NoGreenPass ma almeno… - Bobbio65M : RT @FmMosca: #Draghi ha parlato per colpire i giovani. Spero e credo che possano ripensarci ed esentare i < 20 anni. #NoGreenPass ma almeno… - marfac70 : RT @FmMosca: #Draghi ha parlato per colpire i giovani. Spero e credo che possano ripensarci ed esentare i < 20 anni. #NoGreenPass ma almeno… - Nadia_hopppe1 : RT @FmMosca: #Draghi ha parlato per colpire i giovani. Spero e credo che possano ripensarci ed esentare i < 20 anni. #NoGreenPass ma almeno… - Latitty5 : RT @FmMosca: #Draghi ha parlato per colpire i giovani. Spero e credo che possano ripensarci ed esentare i < 20 anni. #NoGreenPass ma almeno… -