Speranza: "Oggi supereremo 64 milioni dosi vaccini somministrate. Green pass per non chiudere" (Di venerdì 23 luglio 2021) "I numeri del covid segnalati sono nuovamente in crescita e l'Italia sta provando a mettere in campo una strategia di contenimento del virus in questa fase nuova, diversa dalle precedenti perchè vede una significativa presenza di vaccini a disposizione" sottolinea il ministro della Salute Leggi su rainews (Di venerdì 23 luglio 2021) "I numeri del covid segnalati sono nuovamente in crescita e l'Italia sta provando a mettere in campo una strategia di contenimento del virus in questa fase nuova, diversa dalle precedenti perchè vede una significativa presenza dia disposizione" sottolinea il ministro della Salute

