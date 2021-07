Sostegni bis, fondi per 40 miliardi: cosa cambia per auto, wedding, partite Iva e scuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Una nuova ‘iniezione’ di investimenti pubblici per 40 miliardi di euro con l’obiettivo di risollevare l’economia italiana prostrata dagli effetti della pandemia di Covid. Li promette il decreto Sostegni bis, approvato definitivamente in Senato, sebbene solo grazie al voto di fiducia chiesto e ottenuto dal Governo Draghi (213 i sì e 28 i no). Adesso la normativa è legge: in arrivo nuovi contributi a fondo perduto e indennità per i lavoratori stagionali. Ma anche il rifinanziamento del reddito di emergenza, fondi per le partite Iva e il rafforzamento del bonus prima casa a favore dei giovani fino a 36 anni. Contributi e ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 luglio 2021) Una nuova ‘iniezione’ di investimenti pubblici per 40di euro con l’obiettivo di risollevare l’economia italiana prostrata dagli effetti della pandemia di Covid. Li promette il decretobis, approvato definitivamente in Senato, sebbene solo grazie al voto di fiducia chiesto e ottenuto dal Governo Draghi (213 i sì e 28 i no). Adesso la normativa è legge: in arrivo nuovi contributi a fondo perduto e indennità per i lavoratori stagionali. Ma anche il rifinanziamento del reddito di emergenza,per leIva e il rafforzamento del bonus prima casa a favore dei giovani fino a 36 anni. Contributi e ...

Advertising

dellorco85 : 'Il Mes, serve il Mes, Mes o morte'. Per 6 mesi così, alla fine niente Mes e tutti tranquilli. In compenso il Gover… - Ipsoa : Dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis contratto di espansione rinnovato. Quali vantaggi e opportunità… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Sostegni bis: Senato approva fiducia con 213 sì e 28 no - LE MISURE - Politica - ANSA - CatelliRossella : Sostegni bis: Senato approva fiducia con 213 sì e 28 no - LE MISURE - Politica - ANSA - ProDocente : Decreto Sostegni bis, cosa cambia per la scuola [TESTO e VIDEO GUIDA] -