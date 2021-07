Sospiro di sollievo per il “Frangipane”, riapre il reparto Pediatria e punto nascita (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Grazie all’intervento della Regione Campania e a seguito della disponibilità manifestata dall’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, dal 1 agosto 2021 riaprirà l’U.O.D.S. Pediatria-Nido del P.O. di Ariano Irpino. Ad oggi, a causa della carenza di medici, il reparto garantisce solo le urgenze pediatriche, dalle ore 8.00 alle ore 20.00; grazie alle convenzioni attivate con le Aziende Ospedaliere delle Regione Campania, in particolare, della disponibilità di un pediatra dell’Ospedale Moscati, che verrà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Grazie all’intervento della Regione Campania e a seguito della disponibilità manifestata dall’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e dell’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, dal 1 agosto 2021 riaprirà l’U.O.D.S.-Nido del P.O. di Ariano Irpino. Ad oggi, a causa della carenza di medici, ilgarantisce solo le urgenze pediatriche, dalle ore 8.00 alle ore 20.00; grazie alle convenzioni attivate con le Aziende Ospedaliere delle Regione Campania, in particolare, della disponibilità di un pediatra dell’Ospedale Moscati, che verrà ...

