Sosa | lacrime per Maradona | ‘El Pampa’ si commuove in diretta VIDEO

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Faccio fatica a parlare di Diego perché ho vissuto davvero molto male la sua morte”. Così ‘El, ex attaccante del Napoli, ha ricordato Diego Armando, nel corso della trasmissione ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21: “Lui allenò il mio club, il Gimnasia La Plata, ed io andai a vederlo lì con l’ultima maglia numero 10 del Napoli, indossata da me in Serie C. Lui mi fece due o tre battute e mi diede un abbraccio come fosse mio padre, non me lo dimenticherò mai. E’ davvero molto difficile per me parlare di Diego. E’ stato lasciato da solo e non l’hanno curato a dovere. Ho pianto per una ...