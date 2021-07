Sorteggiato contro un israeliano | lo strappo de judoka algerino | si ritira dalle Olimpiadi per la causa palestinese

(Di venerdì 23 luglio 2021) C’è chi sidai Giochi Olimpici ancora prima che abbiano preso il via, per ragioni politiche. È il caso dell’atletaFethi Nourine che ha annunciato il suo ritiro dai Giochi di Tokyo dopo aver appreso l’esito del sorteggio dei tabelloni del judo, in cui nella categoria dei 73 kg avrebbe quasi sicuramente dovuto affrontare, nel secondo turno, un avversario, Tohar Butbul. «Abbiamo lavorato molto per raggiungere i Giochi… ma laè più grande di tutto questo», ha commentato Nourine, ribadendo la sua decisione. Decisione confermata anche dal suo tecnico Amar Ben ...

Giovedì il judoka algerino Fethi Nourine si è ritirato dalle Olimpiadi di Tokyo perché, a seguito di un sorteggio, avrebbe dovuto affrontare il judoka ...