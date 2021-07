Sonia Bruganelli shock: “Paolo Bonolis mi ha consigliato…” (Di venerdì 23 luglio 2021) Sonia Bruganelli, la moglie del presentatore Paolo Bonolis, ha parlato per la prima volta della sua presenza al Grande Fratello Vip 6. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@Soniabrugi) Al Corriere della Sera, per la prima volta dopo che è stato ufficializzato il suo ruolo da opinionista al GF Vip 6, è stata intervistata Sonia Bruganelli, la moglie del famoso presentatore di Mediaset. Nella trasmissione affiancherà Alfonso Signorini e per la ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 luglio 2021), la moglie del presentatore, ha parlato per la prima volta della sua presenza al Grande Fratello Vip 6. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@brugi) Al Corriere della Sera, per la prima volta dopo che è stato ufficializzato il suo ruolo da opinionista al GF Vip 6, è stata intervistata, la moglie del famoso presentatore di Mediaset. Nella trasmissione affiancherà Alfonso Signorini e per la ...

