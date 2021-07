Sonia Bruganelli già pentita del sì al Grande Fratello Vip? (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ al Corriere della Sera che Sonia Bruganelli prima conferma che farà parte del prossimo Grande Fratello Vip e poi ammette che magari si è già pentita della scelta. Ormai ha preso il suo impegno e tutti immaginano che la prossima edizione con lei nel ruolo di opinionista sarà di un altro livello ma forse accenderà anche tanti litigi. E’ la raccomandazione che le ha fatto Paolo Bonolis: di non litigare troppo. Forse Sonia Bruganelli è già dubbiosa per la scelta fatta, ammette che partecipare al GF Vip è la cosa più trasgressiva per lei. E’ ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ al Corriere della Sera cheprima conferma che farà parte del prossimoe poi ammette che magari si è giàdella scelta. Ormai ha preso il suo impegno e tutti immaginano che la prossima edizione con lei nel ruolo di opinionista sarà di un altro livello ma forse accenderà anche tanti litigi. E’ la raccomandazione che le ha fatto Paolo Bonolis: di non litigare troppo. Forseè già dubbiosa per la scelta fatta, ammette che partecipare al GFè la cosa più trasgressiva per lei. E’ ...

