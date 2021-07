Sonego-Daniel in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Olimpiadi Tokyo 2020 (Di sabato 24 luglio 2021) Lorenzo Sonego oggi se la vede con Taro Daniel in occasione del primo turno delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il torinese affronta il padrone di casa nella sua storica prima sfida in una rassegna olimpica. Parte con i favori del pronostico il giovane azzurro, ma non sarà semplice superare il giapponese. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE AGGIORNATO IL PROGRAMMA DEL TORNEO DI TENNIS REGOLAMENTO TENNIS: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO La sfida va in scena nella giornata odierna, sabato 24 luglio, come secondo incontro sul campo 1 dalle ore 04:00 italiane (dopo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Lorenzose la vede con Taroin occasione del primo turno delledi. Il torinese affronta il padrone di casa nella sua storica prima sfida in una rassegna olimpica. Parte con i favori del pronostico il giovane azzurro, ma non sarà semplice superare il giapponese. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE AGGIORNATO IL PROGRAMMA DEL TORNEO DI TENNIS REGOLAMENTO TENNIS: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE IL MEDAGLIERE AGGIORNATO La sfida va in scena nella giornata odierna, sabato 24 luglio, come secondo incontro sul campo 1 dalle ore 04:00 italiane (dopo ...

