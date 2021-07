Sondaggi Tp: vaccino obbligatorio per i più giovani? Cosa pensano gli italiani (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’obbligo di vaccino per i giovani non serve”. Le recenti dichiarazioni di Salvini hanno alzato un vespaio di polemiche con tanto di risposta, durissima, del premier Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”. A criticare le parole del leader della Lega è anche la maggioranza degli italiani secondo il Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 20 e il 22 luglio. Il 45,5% definisce la presa di posizione di Salvini irresponsabile mentre il 19,2% ritiene sia giusto che i giovani si vaccinino ma senza penalizzazione per coloro che non vogliono farlo. Solo il 9% ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’obbligo diper inon serve”. Le recenti dichiarazioni di Salvini hanno alzato un vespaio di polemiche con tanto di risposta, durissima, del premier Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”. A criticare le parole del leader della Lega è anche la maggioranza deglisecondo ilo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 20 e il 22 luglio. Il 45,5% definisce la presa di posizione di Salvini irresponsabile mentre il 19,2% ritiene sia giusto che isi vaccinino ma senza penalizzazione per coloro che non vogliono farlo. Solo il 9% ...

Green pass obbligatorio dal 6 agosto: decisione giusta? Dal 6 agosto Green pass obbligatorio per sedersi al ristorante e nei bar al chiuso. Servirà anche per i grandi eventi, cinema, palestre e per andare allo stadio. Sarà valido con una dose di vaccino, tampone negativo delle 48 ore prima o per chi è guarito da 6 mesi. Lo prevede il nuovo decreto legge Covid, che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta. Restano chiuse le ...

Vaccini, il sondaggio: "È un complotto". Due italiani su 10 sono no vax QUOTIDIANO NAZIONALE Sondaggi Tp: no obbligo vaccino ai giovani, maggioranza italiani contro Salvini Sondaggi Tp. Oltre 7 italiani su 10 respingono l'ipotesi di nuove zone rosse e arancioni. Fiducia Draghi in calo. Fdi a un passo dalla Lega ...

