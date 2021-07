Sondaggi Tp: no obbligo vaccino ai giovani, maggioranza italiani contro Salvini (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’obbligo di vaccino per i giovani non serve”. Le recenti dichiarazioni di Salvini hanno alzato un vespaio di polemiche con tanto di risposta, durissima, del premier Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”. A criticare le parole del leader della Lega è anche la maggioranza degli italiani secondo il Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 20 e il 22 luglio. Il 45,5% definisce la presa di posizione di Salvini irresponsabile mentre il 19,2% ritiene sia giusto che i giovani si vaccinino ma ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’diper inon serve”. Le recenti dichiarazioni dihanno alzato un vespaio di polemiche con tanto di risposta, durissima, del premier Draghi: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”. A criticare le parole del leader della Lega è anche ladeglisecondo ilo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 20 e il 22 luglio. Il 45,5% definisce la presa di posizione diirresponsabile mentre il 19,2% ritiene sia giusto che isi vaccinino ma ...

AleAlessandri : @chedisagio Scusi, ma secondo lei perché qualcuno continua a schierarsi contro la vaccinazione obbligatoria? Perché… - giuseppeadurno : Coronavirus, chi sbaglia di più sui vaccini? Chi tifa per l'obbligo o i no vax? - aquilotto1963 : Che tristezza Salvini orgoglio suino e melonicatta per sondaggi elettorali si mettono di traverso per i vaccini, Ob… - Marisab79879802 : RT @Eclissi18: Buongiorno a tutti...che ne dite di cominciare la giornata partecipando a questo sondaggio? NO ALLA VACCINAZIONE OBBLIGATORI… - donyp00288476 : RT @Eclissi18: Buongiorno a tutti...che ne dite di cominciare la giornata partecipando a questo sondaggio? NO ALLA VACCINAZIONE OBBLIGATORI… -