Son | «Rinnovo? E’ come essere a casa | non c’è stato alcun problema»

Advertising

DiMarzio : #Tottenham, #Son ha prolungato il suo contratto di 4 anni. La soddisfazione del giocatore e di #Paratici - SkySport : Son-Tottenham, ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2025 #SkyPremier #PL #PremierLeague #SkySport… - ManuFilippone95 : RT @SkySport: Son-Tottenham, ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2025 #SkyPremier #PL #PremierLeague #SkySport #Calciomercato #Son #… - Fprime86 : RT @SkySport: Son-Tottenham, ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2025 #SkyPremier #PL #PremierLeague #SkySport #Calciomercato #Son #… - PremierShowIT : ?? Continua l'avventura di Heung-Min Son al Tottenham: l'attaccante sudcoreano ha firmato il rinnovo con gli Spurs f… -

Ultime Notizie dalla rete : Son Rinnovo

Mentre rumours di mercato parlano di un'offerta fuori scala da parte del Manchester City per Harry Kane, il Tottenham blinda: sono quattro anni di contratto nelcon il 29enne della Corea del Sud. 280 presenze, 107 gol e 64 assist per Heung - Min, arrivato nel 2015 dal Bayer Leverkusen. Il club inglese è ...Il Tottenham ha annunciato ildi contratto per Heung - MinCon il futuro di Harry Kane sempre in bilico, con il Manchester City sempre sulle tracce del bomber inglese, il Tottenham si cautela e blinda un altro dei suoi ...Il Tottenham poche ore fa ha ufficializzato il rinnovo del proprio attaccante Heung-Min Son fino al 2025. L’attaccante coreano ha rilasciato alcune dichiarazioni al riguardo su Spurs TV; queste le sue ...3' di lettura 23/07/2021 - Assemblea e presidio sindacale dei lavoratori della Sanità Privata, stamane venerdì 23 luglio dalle ore 10 alle 12 a Porto Potenza, per protestare contro il mancato rinnovo ...