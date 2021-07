Softball, Olimpiadi Tokyo: Italia opposta al Giappone per tenere vive le speranze di medaglia (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo le sconfitte contro Stati Uniti e Australia le speranze di medaglia della Nazionale Italiana di Softball alle Olimpiadi di Tokyo si sono ridotte e le azzurre per continuare ad inseguire il sogno dovranno affrontare nel terzo incontro del round robin il fortissimo Giappone. Il giorno di riposo permetterà alle atlete del Bel Paese di recuperare energie fisiche ma soprattutto nervose, dopo la tiratissima sfida contro l’Australia, al cospetto della favorita principale per la medaglia d’oro, anche dopo aver sofferto contro il Messico. Le nipponiche hanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo le sconfitte contro Stati Uniti e Australia ledidella Nazionalena dialledisi sono ridotte e le azzurre per continuare ad inseguire il sogno dovranno affrontare nel terzo incontro del round robin il fortissimo. Il giorno di riposo permetterà alle atlete del Bel Paese di recuperare energie fisiche ma soprattutto nervose, dopo la tiratissima sfida contro l’Australia, al cospetto della favorita principale per lad’oro, anche dopo aver sofferto contro il Messico. Le nipponiche hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Softball Olimpiadi Olimpiadi Tokyo 2021, il programma e italiani in gara domani: orari, tv, streaming, medaglie 24 luglio PROGRAMMA OLIMPIADI DI TOKYO SABATO 24 LUGLIO 01.30 CANOTTAGGIO " Batterie due senza femminile (... fase a gironi: Nuova Zelanda - India (gruppo A) 03.00 SOFTBALL " Fase a gironi: Australia - ...

il giorno della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici Il baseball e il softball tecnicamente non sono sport "nuovi" nel programma olimpico, ma non vengono disputati ai Giochi da Pechino 2008. Il 48,8% degli atleti che partecipano alle Olimpiadi è donna, ...

Softball, l'Italia sconfitta 2-0 dagli Stati Uniti

Giochi Olimpici di Tokyo 2020, si alza il sipario I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono già partiti con le prime partite dei tornei a squadre (calcio, baseball e softball) in attesa della cerimonia di apertura che si terrà nella giornata di ...

