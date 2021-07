Simona Ventura in vacanza | prova in costume superata | «Che ne dite del risultato?!»

Advertising

annatomasi1 : RT @laportaborsetv: #rassegnastampa scrive @GalantoMassimo su @tvblogit che @Simo_Ventura sta cercando di rilanciare la sua carriera su @Ra… - LauraFrigerio : Simona Ventura torna con Discovering Simo, su Real Time - Monica32395932 : @asiasinasce D'altronde la volle con lei Super Simona Ventura - laportaborsetv : #rassegnastampa scrive @GalantoMassimo su @tvblogit che @Simo_Ventura sta cercando di rilanciare la sua carriera su… - MusicTvOfficial : #DiscoveringSimo, dal 24 luglio @Simo_Ventura su @realtimetvit ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Nuovo impegno inedito per la cantante: incredibile Ascolti tv: chi ha vinto il 22 luglio 2021? GUARDA QUI>>al mare e la prova costume: "Che ne dite?" I follower si scatenano A vincere ...... Aurora Ramazzotti mette una FOTO sexy dopo la richiesta del fan Bianca Guaccero come una sirena, favola in acqua NON PERDERTI ANCHE ?> "Super", lanel suo outfit più iconico " FOTO E ...Gli atleti alle Olimpiadi portano il loro talento e la loro professionalità, ma anche il loro stile! Alcuni si distinguono per tatuaggi o nail art, altri per tagli di capelli eccentrici, altri ancora ...Dal 24 luglio, ogni sabato alle 15:40 su Real Time, arriva la nuova edizione di “Discovering Simo”, il viaggio tra le passioni di Simona Ventura alla scoperta di piccole e grandi storie e soprattutto ...