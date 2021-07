'Siamo tutti diversi ma insieme facciamo ciò che ci piace'. A tu per tu con Federico Morlacchi, portabandiera italiano alle Paralimpiadi di ... (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha solo 27 anni ma ha già trascorso gran parte della sua vita in acqua, bracciata dopo bracciata, a fare i conti con il tempo che non aspetta . Atleta esperto, anche se si definisce 'già vecchio', ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha solo 27 anni ma ha già trascorso gran parte della sua vita in acqua, bracciata dopo bracciata, a fare i conti con il tempo che non aspetta . Atleta esperto, anche se si definisce 'già vecchio', ...

Advertising

FBiasin : Da oggi siamo chiamati a riporre la nostra laurea in immunologia con tesi in “vaccini e ristoranti” per spolverare… - borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - Coninews : Ruote ben gonfie, olio alla catena, l’Italia Team pronta a spingere sui pedali nella prova in linea su strada di sa… - D3FENCELES2 : Prima di parlare a vanvera, informati. E da quando poi, è diventata una colpa sostenere la comunità lgbtq+? Siamo a… - claudiomasi5 : @AAntifahier vaccino viene immesso su mercato dopo almeno 4/5 anni di sperimentazione su animali e VERIFICARE EFFET… -