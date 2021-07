Siamo riusciti a capire come è fatto al suo interno Marte (Di venerdì 23 luglio 2021) (Immagine: ©IPGP / D. Ducros)Mentre il rover della Nasa Perseverance se ne va in giro a scandagliare la superficie di Marte, raccogliendo campioni di rocce nella speranza di trovare anche tracce di vita passata, il lander Insight sta fermo e “ascolta”. Dal febbraio del 2019 il suo sofisticatissimo sismografo, Seismic Experiment for Interior Structure (Seis), ha registrato i deboli terremoti marziani permettendo agli scienziati di capire come sia fatto all’interno il Pianeta rosso. Ed è la prima volta nella storia che otteniamo la mappa della struttura interna di un altro pianeta in tempi record. I ... Leggi su wired (Di venerdì 23 luglio 2021) (Immagine: ©IPGP / D. Ducros)Mentre il rover della Nasa Perseverance se ne va in giro a scandagliare la superficie di, raccogliendo campioni di rocce nella speranza di trovare anche tracce di vita passata, il lander Insight sta fermo e “ascolta”. Dal febbraio del 2019 il suo sofisticatissimo sismografo, Seismic Experiment for Interior Structure (Seis), ha registrato i deboli terremoti marziani permettendo agli scienziati disiaall’il Pianeta rosso. Ed è la prima volta nella storia che otteniamo la mappa della struttura interna di un altro pianeta in tempi record. I ...

Advertising

riccardo_fra : Siamo riusciti a inserire nel decreto #Semplificazioni un primo importante pacchetto di facilitazioni e sburocratiz… - Luca36887236 : @meriadocco A raccontarlo fa ridere, io e la mia compagna ce la siamo fatta sotto. Erano circa 20/25 capre robuste… - EltiburonR : Siamo il Paese eccellenza nel mondo della moda .....e siamo riusciti a partorire sta roba qua????? - fedeche68 : #Tokyo2020 Era difficile presentarsi con divise più brutte, ma ci siamo riusciti da buoni custodi dello stile e del… - 1LM5QmlMvMo4l8x : RT @Mic4810: Come siete riusciti a stare insieme per 65 anni? 'Siamo nati in un'epoca in cui le cose si aggiustavano e non si buttavano.… -