Sì, dal punto di vista geologico la Pianura Padana è parte dell'Africa (Di venerdì 23 luglio 2021) Il 21 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via social la richiesta di verificare un articolo, pubblicato da Fanpage.it il 19 luglio 2021 e intitolato «La Pianura Padana è africana: lo dice la Scienza». Secondo l'articolo, la Pianura Padana sarebbe geologicamente parte dell'Africa e non dell'Europa. Si tratta di una notizia vera, anche se in parte semplificata. La notizia a noi segnalata riprende un articolo pubblicato il 16 luglio 2021 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e scritto dalla ricercatrice Gaia Siravo.

